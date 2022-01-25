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Депутат "Слуги народа" обвинил Запад в "психологических играх с эскалацией"

По словам Богдана Яременко, на Украине сейчас нет централизованного "штаба информационной войны", поскольку "мы не решаем задачу, а делим бюджет"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что в "психологические игры с эскалацией" играет не РФ, а западные партнеры Украины.

"Несмотря на вполне реальное сосредоточение российских войск вокруг Украины, в психологические игры с эскалацией до крайностей сейчас играют не россияне, а партнеры Украины", - написал он в Facebook.

"Это, - полагает парламентарий, - усложняет реагирование, потому что <...> никто из официальных лиц не может позволить себе публично одернуть американцев за чрезмерное информационное и психологическое давление (хотя бы потому, что их игры сопровождаются все же поставками вооружения)".

По его словам, на Украине сейчас нет централизованного "штаба информационной войны", поскольку "мы не решаем задачу, а делим бюджет". "В общем, похоже, что раздувание западными СМИ паники о "российском вторжении" начало оказывать вполне определенный эффект - все большая часть украинского общества начинает видеть в "западных партнерах" не источник поддержки, а источник угрозы стабильности страны. Что, в общем-то, объяснимо - количество фейков со стороны западных СМИ и официальных лиц уже тотально зашкаливает", - добавил депутат.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. В конце декабря Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

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Кризис на Украине
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