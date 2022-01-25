Первому замглавы администрации Киева предъявили обвинение

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение первому заместителю Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николаю Поворознику по делу о лишении земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщил во вторник своем Telegram-канале столичный мэр Виталий Кличко, который также является главой КГГА.

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что предъявили обвинение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО", - написал он. Кличко не сообщил, по какой статье проходит его зам.

Мэр отметил, что в 2019 году власти Киева прекратили право постоянного пользования земельным участком на улице Щусева около станции метро "Сырец". "Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичные власти", - сообщил Кличко.

Участок находился в распоряжении СНБО с 2009 года и был предназначен, по утверждению мэра, для "строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры". Однако в течение 10 лет никаких работ не проводилось, сообщил столичный градоначальник, и на его месте образовалась свалка.

Конфликт офиса президента Украины с Кличко продолжается довольно давно и периодически обостряется. Так, недавно споры между офисом и мэром шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако он не явился. 24 июля прошлого года офис президента уже просил у кабинета министров внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА, но, по данным СМИ, оппоненты мэра не смогли найти законных аргументов для этого.

В Верховной раде ранее был принят проект закона "О городе Киеве - столице Украины". Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительные органы жителей районов столицы. Предлагается также разделить полномочия и должности мэра Киева и главы КГГА. Однако мэр Киева считает, что ключевая цель законопроекта - "убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху".