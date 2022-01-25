В ОАЭ заявили, что ценят поддержку России на фоне недавних атак хуситов

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым высоко оценил поддержку России в свете недавних нападений, осуществленных мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" на гражданские объекты в ОАЭ. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на официальном сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ.

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил позицию России, [заключающуюся] в поддержке ОАЭ [в свете] террористических атак, совершенных мятежниками-хуситами на гражданские объекты в ОАЭ, и [обозначенную] в ходе последнего заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в нем.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с Лавровым Аль Нахайян "приветствовал прочные, стратегические, партнерские и дружественные отношения между ОАЭ и Россией", а также стремление двух стран "к их дальнейшему укреплению в различных областях".

В понедельник МИД РФ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран во время состоявшегося по инициативе ОАЭ телефонного разговора обсудили "текущую ситуацию в Йемене и вокруг него в свете продолжающихся атак хуситского движения "Ансар Аллах" на гражданские объекты на территории Эмиратов".

В ночь на понедельник Минобороны ОАЭ информировало о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые были направлены хуситами в направлении Абу-Даби. 17 января хуситы осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения.