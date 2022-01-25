Оппозиция в Раде призвала парламент срочно заняться урегулированием ситуации в Донбассе

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде заявила, что парламент Украины для снижения напряженности вокруг страны должен в первую очередь сконцентрироваться на вопросах мира в Донбассе.

"Мы считаем, что вопрос мира должен быть первоочередным в работе Верховной рады. Украинский парламент должен продемонстрировать готовность к политическому урегулированию, сделать шаги по снижению напряжения", - сказал во вторник сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко, выступая в Раде.

Он напомнил, что еще в 2019 году фракция ОПЗЖ зарегистрировала в парламенте проект постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий, восстановлению мира и имплементации Минских соглашений", который необходимо принять и внедрить. Этот политический шаг, по его словам, позволит "уменьшить напряжение в стране и вокруг нее", отмечает пресс-служба партии.

Бойко также подчеркнул, что парламент не должен затягивать с принятием необходимого законодательства, предусмотренного Минскими соглашениями, а также договоренностями "нормандский четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина). Если Рада неспособна этого сделать, то парламенту следует самораспуститься и дать возможность народу Украины избрать новый его состав, заявил политик.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению Минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.