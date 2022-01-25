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СМИ: Ирак и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Соглашение сроком на 10 лет было подписано представителями иракского и иранского обществ Красного Полумесяца

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Ирак и Иран подписали соглашение о совместном сотрудничестве в сфере лекарственных средств и медицинского туризма. Об этом во вторник сообщило информационное агентство Ababeel news.

Соглашение сроком на 10 лет было подписано представителями иракского и иранского обществ Красного Полумесяца. Оно включает в себя производство и экспорт медицинского оборудования и различных медикаментов, в том числе вакцин против коронавирусной инфекции.

Помимо этого, стороны договорились о развитии медицинского туризма в Ираке и Иране. Согласно документу, иранские паломники смогут получить необходимые медицинские услуги на льготных условиях в иракских городах Кербела, Эн-Наджаф и Самарра. Граждане Ирака в свою очередь получат возможность беспрепятственно посещать реабилитационные центры в Иране.

Стороны также намерены создать ряд учебных заведений для подготовки медицинских кадров и развития механизмов управления кризисами в сфере здравоохранения.

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