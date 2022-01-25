Главы МИД Норвегии и Финляндии обсудят в Хельсинки ситуацию вокруг Россию и Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Главы МИД Норвегии и Финляндии Пекка Хаависто и Анникен Хюитфельдт 26 января встретятся в Хельсинки и обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в распространенном во вторник сообщении норвежский МИД.

"Анникен Хюитфельдт 26 января отправляется в Хельсинки для переговоров по ситуации с Россией и Украиной, а также вопросам европейской безопасности со своим финским коллегой Пеккой Хаависто", - говорится в сообщении. Кроме того, на встрече будут затронуты другие актуальные международные проблемы и вопросы североевропейского региона.

Глава норвежского МИД также встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Это первый визит Хюитфельдт в Финляндию в качестве министра иностранных дел.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.