Рахмон: беспорядки в Казахстане показали, что "зло не дремлет" и готово нанести удар

ДУШАНБЕ, 25 января. /ТАСС/. События в Казахстане начала января обозначили для стран региона опасность, которая готова нанести чувствительный удар. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР.

"Транснациональная организованная преступность, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность, требуют самого пристального внимания. При этом с учетом тенденции роста в регионе проявлений религиозного радикализма на первый план выходят вопросы противодействия данной угрозе. Драматические события в Казахстане вновь показали, что зло не дремлет. Оно ждет часа для нанесения чувствительного удара по нашей безопасности", - сказал он.

"С удовлетворением отмечаем решительные усилия руководства и мудрого народа дружественного Казахстана по нормализации обстановки и наведению порядка в стране в кратчайшие сроки", - добавил Рахмон.

По его мнению, сложная международная обстановка диктуют странам региона необходимость расширения взаимодействия в сфере безопасности.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.