СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Данию 26-27 января. Об этом телеканалу ТВ 2 сообщили во вторник в МИД страны.

В ходе своего визита Кулеба встретится, в частности, с премьер-министром Метте Фредериксен, своим коллегой Еппе Куфудом, с которыми обсудит "кризис на украинской границе". Он побывает на аудиенции у королевы Маргрете II и наследного принца Фредерика.

Дания ранее заявила, что готова оказать Украине военную помощь в случае необходимости. В середине января правительство королевства приняло решение направить €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины, из которых €11,3 млн выделяет Минобороны.

По словам министра обороны Трине Брамсен, Дания "должна поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной", поэтому "усиливает вклад в реформирование украинских сил безопасности". Королевство также увеличивает "вклад в военную подготовку Украины и помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО".