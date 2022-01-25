Министр обороны Украины готов встретиться с Шойгу с участием коллег из Британии и США

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу при участии коллег из Великобритании и США.

"Я встречаюсь со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины... Но если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене при участии наших партнеров - министров обороны США, Соединенного Королевства - будет предложено встретиться (с Шойгу - прим. ТАСС), я буду готов встретиться", - сказал он во вторник журналистам.