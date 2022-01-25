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Отношения России и НАТО

В ООН готовят план действий на случай обострения ситуации вокруг Украины

Представитель УВКБ Мэттью Солтмарш призвал все стороны к спокойствию и урегулированию разногласий

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) следит за ситуацией на Украине и готовит план действий на случай ее ухудшения. Об этом во вторник заявил представитель УВКБ Мэттью Солтмарш.

"Мы призываем все стороны к спокойствию и урегулированию разногласий. Мы ведем переговоры с партнерами на тему планов действий на случай непредвиденных ситуаций. У нас есть возможность при необходимости осуществлять поставки", - приводит агентство Рейтер слова Солтмарша.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Однако на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.

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УкраинаРоссияОтношения России и НАТО
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