Польша стала шестым постоянным членом Еврокорпуса

ВАРШАВА, 25 января. /ТАСС/. Польша стала постоянным членом Еврокорпуса - сил быстрого реагирования Евросоюза. Соответствующее сообщение опубликовало во вторник в Twitter Министерство национальной обороны страны.

По словам главы польского оборонного ведомства Мариуша Блащака, одной из главных причин присоединения Польши к Еврокорпусу стало его тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. "Дуализм Еврокорпуса связан с обязательством, или даже обязанностью, соблюдать баланс между вовлеченностью в одну и другую структуру, и в то же время учитывать реальный масштаб угроз и вызовов в Европе", - заявил глава Минобороны на церемонии в Страсбурге, которую транслировало Польское телевидение.

"Мы готовы максимально широко сотрудничать с Еврокорпусом так, чтобы он реализовывал свои задачи в рамках миссии ЕС и в рамках обязанностей НАТО", - заверил Блащак. По его словам, Польша делегирует в Еврокорпус значительное число солдат. "Это знак вовлеченности Польши и практический вклад в евроатлантическую безопасность, - добавил он. - Мы хотим показать, что Польша является не только потребителем безопасности, но и гарантирует безопасность".

Еврокорпус был создан в 1992 году Францией и Германией. Позже в организацию вступили Бельгия, Испания и Люксембург. До сегодняшнего дня Польша в Еврокорпусе имела статус ассоциированного члена. В 2016 году Польша должна была войти в состав полноправных членов Еврокорпуса, однако, этого не произошло. В СМИ появились сообщения о планах республики вовсе выйти из организации, но власти опровергли эту информацию.

Ранее в составе Еврокорпуса проходили службу около 120 польских офицеров, занимавшихся прежде всего вопросами логистики. В 2017 году республика сообщила о сокращении численности своих военнослужащих в этом объединении. Сейчас число польских военных в Еврокорпусе превышает 60 человек. Как ожидается, в ближайшее время польские офицеры займут несколько руководящих постов.