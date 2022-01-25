Хорватия отзовет из НАТО своих военнослужащих в случае конфликта РФ и Украины

ЗАГРЕБ, 25 января. /ТАСС/. Власти Хорватии в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом во вторник заявил президент республики Зоран Миланович в эфире национального телевидения.

"Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО - не отдельное государство, не США - увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это", - подчеркнул президент.

"Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!" - пообещал президент.