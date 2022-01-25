Рахмон заявил, что саммиты глав государств Центральной Азии и КНР должны быть регулярными

ДУШАНБЕ, 25 января. /ТАСС/. Саммиты лидеров стран Центральной Азии и Китая должны проходить на регулярной основе. Об этом заявил во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Мы придаем большое значение дальнейшему сотрудничеству в рамках механизма Центральная Азия - Китай. Данный формат рассматриваем как важный механизм развития регионального сотрудничества. Поддерживаем текст совместного заявления, который принимается по итогам нашей сегодняшней встречи. Предлагаю ввести традицию регулярного проведения саммитов глав государств Центральной Азии и Китая", - сказал он, выступая на онлайн-саммите лидеров государства региона и КНР.

Рахмон подтвердил заинтересованность Душанбе в реализации региональных инвестиционных проектов, включая проведения инвестиционного форума стран Центральной Азии и Китая в 2022 году.

Президент указал на необходимость модернизации дорог, связывающих Таджикистан с Китаем, и возобновления авиасообщения между странами. По его словам, Душанбе заинтересован в создании совместных с Пекином производств медицинской продукции и лекарств и поставке в Китай своей агропродукции.

"Выступаем за активное сотрудничество в деле продвижения зеленой энергетики в рамках инициативы "Один пояс, один путь" как ключевой основы развития зеленой экономики", - добавил Рахмон.