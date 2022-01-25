Украинских военных начали обучать работе с британскими ракетными комплексами NLAW

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие начали подготовку к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые ранее поставила в страну Великобритания. Об этом сообщил ректор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук на своей странице в Facebook во вторник.

"Сегодня в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным силам Украины были предоставлены правительством Великобритании", - заявил он. По словам Ткачука, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны "не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других воинов".

17 января британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ.

Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов на Украину, которые будут обучать местных военнослужащих обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Украинские СМИ сообщали, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося военного освоения территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.