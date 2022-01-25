Подгруппы по безопасности и экономике контактной группы по Донбассу начали работу

ЛУГАНСК, 25 января /ТАСС/. Рабочие группы по экономическим вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщили в делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах.

"В соответствии с планом к работе приступила подгруппа по вопросам экономики и восстановления", - говорится в сообщении Telegram-канала делегации ЛНР. Также, сообщили в делегации ЛНР, в соответствии с графиком к работе приступила подгруппа по вопросам безопасности.

Ранее во вторник приступили к работе в режиме видеоконференции рабочие группы по гуманитарным и политическим вопросам. Как сообщила позже пресс-секретарь делегация ЛНР Мария Ковшарь, в ходе встречи гуманитарной подгруппы представители Украины вновь уклонялись от выполнения обязательств, в частности, по процессуальной очистке лиц, освобожденных в ходе обменов, и вместо этого навязывали ревизию ранее принятых решений.

Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду, 26 января.