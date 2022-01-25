СМИ: на севере Индии произошел теракт

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Неизвестные террористы в Индии бросили во вторник гранату в сотрудников сил безопасности, ранив по меньше мере четверых человек. Как сообщает телеканал NDTV, нападение произошло в Сринагаре - столице союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны.

В результате теракта ранения получили сотрудник полиции, его жена, а также еще два человека. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, их состояние стабильное.

Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию. Инцидент произошел за сутки до национального праздника Дня республики, который Индия отмечает 26 января.

Ранее во вторник газета The Asian Age сообщила, что Индия привела в повышенную боеготовность пограничные войска на линии контроля в Кашмире в связи с возможным проникновением террористов из соседнего Пакистана. Командование погранвойск сообщило, что, по данными разведки, готовится проникновение в Индию от 104 до 135 боевиков с целью осуществления терактов в предстоящий праздник.

На прошлой неделе индийские спецслужбы сообщили о возможном террористическом заговоре против премьер-министра Индии Нарендры Моди и высокопоставленных лиц, которые будут присутствовать в столице на праздновании Дня республики.

26 января 1950 года вступила в силу Конституция Индии, провозгласившая страну республикой. С тех пор в стране каждый год отмечается День республики. В августе этого года Индия также будет отмечать 75-ю годовщину независимости от Великобритании.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.