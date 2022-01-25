Додон связывает с политикой заведенное против него уголовное дело

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Почетный председатель Партии социалистов Молдавии, бывший президент республики Игорь Додон связывает с политикой уголовное дело, по которому его подозревают в причастности к хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Об этом он сообщил во вторник журналистам после очередного допроса в Генеральной прокуратуре.

"Это избирательное правосудие и политическое шоу. <…> У власти сегодня много проблем, общество недовольно из-за подорожаний. Меня вызвали в прокуратуру для переключения внимания", - сказал Додон.

"Абсолютно уверен, как и мои коллеги, что мы, или я лично ни в чем не виновен. Не то что обвиняемым, даже подозреваемым по этому делу я не могу быть", - заверил бывший президент.

Он отметил, что весной 2008 года Молдавия получила самую выгодную цену в регионе по поставкам электроэнергии. "Тогдашняя цена, хотя я и не был ответственным лицом, была 4,4 цента, а в Украине 6,2, на 40% больше. Украина экспортировала по 7 центов, а Румыния по 7,5 центов", - сказал Додон.

В конце прошлого года прокуроры уже вызывали Додона для дачи показаний по этому делу. Его подозревают в причастности к хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Следователи полагают, что 14 лет назад закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. По версии следствия, в эту схему были вовлечены ответственные лица из госкомпании "Энергоком", представители правительства, а также другие лица, в том числе из-за рубежа.