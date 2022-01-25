Лукашенко призвал стремиться к тому, чтобы каждый белорус знал белорусский язык

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии будут стремиться к тому, чтобы каждый белорус разговаривал на белорусском языке, и в этом нет ничего антироссийского, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании с сотрудниками Национальной академией наук.

"Нельзя забывать свой язык, если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. И русский язык, и "беларуская мова" - это наше, - сказал Лукашенко, видеозапись выступления которого распространил Telegram-канал "Пул первого". - Но "беларускую мову" мы не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке, и нет здесь ничего антироссийского и так далее".

Лукашенко подчеркнул, что белорусский язык - это то, что отличает белорусов. По его словам, сложилось так, что в Белоруссии многие русский язык знают лучше, чем белорусский, поэтому по уровню знания белорусского надо "подтягиваться к русскому языку". "Пусть, так сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других. Допустим, от русских", - сказал глава государства. Он также отметил, что под впечатлением событий августа 2020 года в период президентских выборов "благодаря белорусским оппозиционерам, которые действовали под националистической символикой, в республике начали отметать все, как говорят, выплеснули и ребенка".

"Русский язык, мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти родная "беларуская мова", - подчеркнул Лукашенко.