Лукашенко: Белоруссии надо быстро создать группировку для прикрытия границы с Украиной

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создания силовой группировки для прикрытия границы с Украиной, где ситуация складывается не лучше, чем на границе с Польшей.

"С Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным еще в прошлом году на юге провести", - отметил Лукашенко во вторник на совещании с членами Национальной академии наук, передает агентство БелТА.

"Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками", - заявил белорусский президент. В частности, он напомнил, что ранее на белорусско-украинской границе пресекались попытки контрабанды оружия. "Хорошо, что мы задержали этих мерзавцев, а если бы нет?" - заметил Лукашенко.

Он добавил, что, Белоруссия, проводя совместные военные учения с Россией "Союзная решимость - 2022", не стремится к обострению обстановки, а демонстрирует готовность и способность реагировать на возможные угрозы. "Не думайте, что мы нагнетаем обстановку, но, если случится, мы должны быть готовы ко всему", - сказал Лукашенко. При этом он пояснил, что "это [учения] нам надо, а не России". "В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить", - уточнил Лукашенко. "И потом, кому какое дело, с кем, когда, где? Мы что, незаконно проводим эти учения?" - риторически заметил Лукашенко.

По его словам, проведением совместных учений Минск и Москва демонстрируют свою силу. "Они [вероятный противник] должны видеть, что мы не одни и мы будем защищаться, если нам это нужно", - отметил президент Белоруссии.

Совместные учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Союзная решимость - 2022" пройдут на белорусской территории с 10 по 20 февраля.