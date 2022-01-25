Глава Минюста Украины отнес Ахметова и Коломойского к "очевидным олигархам"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что критериям, по которым закон относит бизнесменов к олигархам, безусловно соответствуют в настоящее время Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка - Ринат Ахметов. Есть все критерии: медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде (Верховная рада - парламент Украины). Похожая история с [Игорем] Коломойским", - сказал он, отвечая на вопрос об "очевидных олигархах".

При этом министр не вполне уверен, можно ли отнести к числу олигархов экс-президента Украины, главу партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, у которого есть "активы, участие в политике", но "под вопросом телеканалы". Малюська пояснил, что не знает новой структуры собственности принадлежавших ранее Порошенко телеканалов "Прямой" и "5 канал", о выходе из которой в ноябре 2021 года заявил экс-президент. "Каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, "Прямой" и "5 канал" не единственные медиаактивы Порошенко", - предположил глава Минюста.

Он напомнил, что у владельцев крупного бизнеса на Украине есть время до 7 мая, когда закон о деолигархизации вступит в силу, чтобы утратить статус олигарха. При этом Малюська подчеркнул, что закон рассчитан "не на стрельбу по воробьям, а на крупную рыбу".

По данным журнала "Forbes Украина", состояние самого богатого человека Украины Ахметова оценивается в $7,6 млрд, Коломойского - в $1,8 млрд, Порошенко - в $1,6 млрд.

Закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре инициированный им и принятый в парламенте закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяются порядок включения лиц в реестр и последствия такого включения, вводится декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Документ также дает определение олигарха. Таковыми названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении 10 лет.

Закон вызвал споры в украинской политической среде, ставшие отчасти причиной отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, который был против предоставления Совету нацбезопасности и обороны Украины права формировать списки олигархов. При подготовке документа ко второму чтению было подано 1 257 поправок, однако на заседании, которое вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук, было решено голосовать не по каждой поправке, а по статьям. Документ критикуют за его возможное несоответствие конституции, также отмечается нарушение процедуры рассмотрения и принятия.