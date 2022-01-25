Джонсон заявил о готовности к новой беседе с Путиным

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил о готовности провести новую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Цель России - не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья - министр иностранных дел и министр обороны Великобритании - уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать, - сказал Джонсон во вторник, выступая в парламенте, и напомнил, что говорил с Путиным по телефону 13 декабря. - <...> Когда я говорил с президентом Путиным, я напомнил ему, что в критические моменты истории Великобритания и Россия стояли вместе. Единственная причина, по которой наши страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - героизм, показанный нашими солдатами в борьбе с фашизмом плечом к плечу. Я уверен, что все опасения России могут быть устранены, и мы можем найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твердыми принципами".

Джонсон предупредил, что это будет возможно лишь в случае ненападения на Украину. По словам главы правительства, Великобритания пытается сочетать "дипломатию и сдерживание", проводя свою политику в отношении Москвы, но "без колебаний введет более жесткие санкции против РФ", если якобы готовящееся вторжение на Украину состоится.

Позиция России

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. В конце декабря Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.