Си Цзиньпин на саммите глав государств Центральной Азии выступил против цветных революций

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на состоявшемся в режиме онлайн саммите Китая и стран Центральной Азии выступил против попыток спровоцировать цветные революции. Как подчеркнул китайский лидер, тем самым агрессивно настроенные внешние силы "подрывают спокойную жизнь" мирного населения.
"Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветные революции в регионе. Под предлогом защиты прав человека они вмешиваются во внутренние дела наших стран, подрывают спокойную жизнь наших народов", - заявил он.
Си Цзиньпин напомнил, что недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. "КНР - сосед и друг Казахстана, мы решительно поддерживаем его усилия по прекращению насилия и стабилизации обстановки", - добавил китайский лидер.
Как уточнил он, Пекин готов оказывать казахстанской стороне необходимую поддержку и помощь. "Убежден, что под верным руководством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее", - подытожил Си Цзиньпин.
В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.