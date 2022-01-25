Центр по изучению Второй мировой войны надеется на ослабление напряженности между РФ и США

ЛЮБЛЯНА, 25 января. /ТАСС/. Руководство Международного исследовательского центра Второй мировой войны (MRC) в словенском Мариборе надеется на ослабление напряженности в отношениях между Россией и США. Об этом говорится в послании от имени директора музея Янеза Уйчича лидерам двух держав, полученном корреспондентом ТАСС во вторник.

"С глубоким уважением к миллионам людей, отдавших свои жизни за мир во Второй мировой войне, особенно к погибшим военнопленным, жертвам нацизма и фашизма, я смиренно надеюсь, что вам удастся мирным путем разрешить надвигающуюся военную напряженность", - написал Уйчич.

"Я убежден, что вы можете это сделать и что таким образом сможете восстановить доверие людей во всем мире. Мир - это лучший путь к будущему и процветанию на нашей планете. Америка и Россия могут дружить на основе уважения друг к другу, следуя прошлым и новым соглашениям", - говорится в послании.

27 декабря прошлого года Уйчич сообщил, что выставка, посвященная бывшему концентрационному лагерю Stalag XVIII-D в словенском городе Марибор, в котором из-за нечеловеческих условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных, пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге и Вологде.

30 сентября 2021 года в музее на территории бывшего концентрационного лагеря Stalag XVIII-D в Мариборе были представлены символический "Поезд памяти" и две выставки, посвященные жизни советских узников, военнопленных из войск союзников и евреев из числа заключенных. В мероприятии приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, президент Словении Борут Пахор, мэр города Марибора Саша Арсенович, директор Музея Победы Александр Школьник, а также директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны Уйчич.