Правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.

"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то без сомнения это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и добавил, что британское правительство также внимательно подходит к вопросу отмывания в Соединенном Королевстве "грязных денег" из России.

Вместе с тем, Джонсон добавил, что в Лондоне "должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки для диалога [с РФ], будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или "нормандский формат".