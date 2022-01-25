В США заявили, что решение о размещении войск в Европе будет принимать НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Решение относительно размещения в Европе дополнительных войск в случае эскалации ситуации вокруг Украины будет принимать исключительно НАТО. С таким заявлением выступил во вторник первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выступая в эфире телеканала CNN.

"Решение о корректировке военного присутствия будет принимать [Североатлантический] альянс", - сказал он. подчеркнув, что в случае, если подобное решение будет принято, войска будет размещены "исключительно на территории стран - членов альянса". При этом он утверждал, что "это не будет агрессивным шагом со стороны НАТО".

Отвечая на вопрос о том, могут ли позиции НАТО быть усилены "до российского вторжения", Файнер отметил, что "рассматриваются все варианты". "Но определение временных рамок и принятие решения будет лежать на альянсе, который будет в полной мере консультироваться со всеми нашими союзниками", - указал Файнер.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты решили привести в состояние повышенной боеготовности около 8,5 тыс. военнослужащих, которые в случае необходимости будут оперативно отправлены в Европу.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.