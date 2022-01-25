СМИ: полиция в Киеве задержала 20 участников акции протеста, попытавшихся штурмовать Раду

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Полиция Украины начала задерживать участников акции за права предпринимателей, которые предприняли попытку штурма здания Верховной рады, к настоящему времени задержаны не менее 20 человек. Об этом сообщило во вторник издание PavlovskyNews в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всех задержанных обыскали, затем посадили в полицейский автобус и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время пикетирующие вновь предпринимают попытки войти в Раду. Кордоны полиции пока не дают им это сделать. В ходе предыдущих столкновений протестующим удалось прорвать ограждение и они почти вплотную приблизились к парламенту.

Украинские СМИ сообщают о задержании одного из организаторов акции, лидера общественного движения за права предпринимателей Сергея Доротича, однако пока эта информация не подтверждена представителями власти. Митингующие заявляют, что "не намерены останавливаться", пока не добьются встречи с депутатами.

Сотрудники силовых органов начали вытеснять участников акции предпринимателей у здания Верховной рады и уже заняли сцену, с которой выступали протестующие. Это произошло после того, как участники акции в течение более получаса пытались силой прорваться в парламент. Наиболее активных митингующих задерживают. В связи с активными действиями полиции акция протеста понемногу сбавляет обороты.

В полиции пока не сообщают о числе задержанных, неизвестно также, есть ли пострадавшие среди митингующих или полицейских.

Издание Klymenko Time опубликовало видеофрагмент в своем Telegram-канале, где видно, что одному из протестующих, который лежит на земле, медики пытаются оказать помощь на месте.

Ранее несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания Верховной рады, требуя принять законы, которые упростят их работу. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.