США заявили, что могут ограничить экспорт высоких технологий в РФ в случае "вторжения"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести меры по ограничению экспорта высоких технологий в Россию в случае ее предполагаемого "вторжения" на Украину. Об этом заявил во вторник представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном мерам экономического сдерживания в связи с возможностью такого развития события.

"Так же, как и финансовые санкции, ограничивающие иностранный капитал, экспортный контроль лишает Россию чего-то, в чем она нуждается и что не может легко заменить откуда-либо еще. В случае экспортного контроля речь идет о сложных [высоких и передовых] технологиях. То, что мы разрабатываем и производим, является существенным вкладом в стратегические амбиции России. Поэтому можно рассматривать эти меры экспортного контроля как торговые ограничения в рамках более широких интересов национальной безопасности США", - утверждал чиновник.

Ограничения на экспорт в случае предполагаемого Западом вторжения России на Украину коснутся оборонной и аэрокосмической сферы, заявил представитель администрации США высокого ранга.

"Это нанесет ущерб тем сферам, которые важны для российского руководства, касается это искусственного интеллекта, вычислительных технологий, оборонных и аэрокосмических секторов", - сказал чиновник.

Российская экономика столкнется с последствиями, если РФ попытается ограничить поставки газа в Европу из-за ситуации вокруг Украины, заявил представитель администрации США высокого ранга.

"По мере того как мы готовим меры для оказания максимального давления на российское руководство, мы в равной степени сосредоточены на минимизации нежелательных последствий. Мы знаем, что у многих из вас есть вопросы о потенциальном влиянии конфликта на Украине на поставки энергоресурсов. <...> Если Россия решит использовать в качестве оружия свои поставки природного газа и сырой нефти, это не обойдется без последствий для российской экономики", - сказал он.

Ограничения на экспорт будут направлены на работу оборонного и аэрокосмического секторов РФ, отметил высокопоставленный чиновник.