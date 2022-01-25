СМИ: на Украину прибыла третья партия летального оружия от США

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Третья партия летального оружия от США прибыла в киевский аэропорт Борисполь. Об этом сообщило во вторник издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

"На Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн", - говорится в сообщении.

Предыдущая поставка американского оружия на Украину общим весом более 80 тонн была 23 января. До этого, 22 января, на Украину доставили первую партию груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн.

Как сообщали в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более $650 млн, а всего с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на $2,7 млрд. В дипмиссии указали на готовность американской стороны "предоставить Украине гораздо больше".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.