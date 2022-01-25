Постпред КНР при ООН заявил, что у России нет намерений вторгаться на Украину

ООН, 25 января. /ТАСС/. Россия сигнализировала Китаю, что у нее нет намерений вторгаться на Украину, вовлеченные стороны должны найти решение за столом переговоров. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Я желаю, чтобы все страны, стороны нынешних конфликтов соблюдали резолюцию ООН об олимпийском перемирии", - сказал он.

"Что касается ситуации на Украине, то мы слышали от России, что у нее нет намерений [начать] войну. Мы должны сейчас призвать все стороны сесть за стол переговоров и найти решение посредством диалога", - отметил постпред КНР.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве делают утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.