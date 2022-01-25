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Кризис на Украине

Bloomberg: Боррель попросил ФРГ не препятствовать миссии ЕС по подготовке военных Украины

По данным источника агентства, некоторые страны опасаются, что миссия "может спровоцировать Россию"

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к Германии некоторым другим странам Евросоюза с просьбой пересмотреть их позицию и перестать блокировать работу миссии ЕС по подготовке украинских военных. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, ФРГ, Греция и ряд других стран Евросоюза препятствуют проведению этой миссии из-за опасений, что она "может спровоцировать Россию". Каких-либо других подробностей обращения Борреля к руководству этих стран агентство не приводит.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Однако на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.

Теги
УкраинаГерманияГрецияРоссияКризис на УкраинеБоррель, Жозеп
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