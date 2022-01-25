Науседа подписал закон о написании фамилий с буквами, которых нет в литовском алфавите

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Принятый Сеймом (парламентом) Литвы законопроект о написание фамилий с использованием букв, которых нет в литовском алфавите, утвержден декретом президента Гитанаса Науседы. О том, что глава государства одобрил эту инициативу законодательного собрания, сообщила во вторник президентская пресс-служба.

"Надеюсь, что с принятием этого закона в актах по его применению будет обеспечен конституционный статус государственного литовского языка и должное уважение к его системе и своеобразию", - приводятся в сообщении слова Науседы.

Законом разрешается использование в написании имен и фамилий букв q, w и x, которых в литовском алфавите нет. Критики этого решения утверждали, что оно представляет собой угрозу бытованию литовского языка, и призывали президента наложить на него вето.

Особенно вопрос был актуален для живущих в Литве поляков, которые составляют 6,5% населения. Они все время просили разрешить им писать имена и фамилии по правилам польского языка. Литовский и польский алфавиты основаны на латинице, но в каждом есть свои специфические символы и диакритические знаки. Поляки хотели "узнавать" свою польскую фамилию в литовских документах.

Полемика продолжалась несколько лет и омрачала литовско-польские межгосударственные отношения.