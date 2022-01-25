Пушилин: Зеленский толкает страну к пропасти, призывая украинских военных к наступлению

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский старается привлечь к себе внимание, делая яркие и эксцентричные заявления, но позитивных для Украины перемен это не приносит. Об этом во вторник Донецкому агентству новостей заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В понедельник Зеленский на встрече с руководством службы внешней разведки призвал к наступательным действиям. Он заявил, что Украина "противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству", а также, что "настало время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов Украины".

"Очевидно, что с реальной угрозой суверенитету на Украине никто не борется. Они даже вопрос не ставят о его потере, хотя эта страна давно утратила субъектность, - отметил Пушилин. - Странно, что Зеленский анонсировал только наступление украинских шпионов, а не время, место и суть спецопераций. А если серьезно, то он активно занимается медийной деятельностью, привлекая к себе внимание эксцентричными заявлениями! Игры украинского президента уже приводят к трагедиям не только в Донбассе, но и все активнее толкают к пропасти оставшуюся часть Украины".