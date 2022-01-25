Власти Испании не стали комментировать критику посольства РФ из-за ситуации вокруг Украины

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. Власти Испании пока не стали комментировать сообщение посольства России в Мадриде, связанное с ситуацией вокруг Украины. Соответствующий вопрос был задан во вторник на пресс-конференции официальному представителю правительства королевства Исабель Родригес.

Ранее посольство РФ разместило в социальных сетях публикацию, в которой говорилось: "Мы [Москва] предложили деэскалацию, а взамен получили рост военного присутствия НАТО у границ России, и, как отмечают эксперты, Испания особенно отличается своим желанием внести свой вклад". Родригес попросили прокомментировать данное сообщение дипмиссии РФ.

Официальный представитель правительства Испании уклонилась от ответа, заявив, что ситуация вокруг Украины представляет собой "интерес для общественного мнения в международном контексте". Она также обратила внимание на необходимость "соблюдать благоразумие и осмотрительность" в ходе своих заявлений. "Испания - страна мира, и то, что мы защищаем, - это мир", - заверила Родригес.

Ранее власти королевства решили ускорить отправку в сторону Черного моря двух кораблей в рамках миссии НАТО. Также, по данным местных СМИ, Испания решила направить свои истребители Eurofighter в Болгарию для участия в миссии Усиленной воздушной полиции НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.