Президент Израиля 30 января направится с визитом в ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог 30 января направится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила во вторник канцелярия Герцога.

"Впервые в истории президент Государства Израиль совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита 30 и 31 января 2022 года президент встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что Герцог "посетит Абу-Даби и Дубай, где проведет официальные встречи". В программе визита, кроме переговоров с наследным принцем Абу-Даби, значатся встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и представители еврейской общины страны.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.