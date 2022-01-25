Пять стран сообщили о решении эвакуировать часть своих дипломатов и их семьи с Украины

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Германия, Канада эвакуируют часть своих дипломатов, членов их семей с Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал во вторник, что из 129 диппредставительств на Украине только четыре страны - Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Германия - заявили Киеву о решении эвакуировать сотрудников. Позже во вторник о решении вывезти с Украины семьи своих дипломатов сообщил МИД Канады, а агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии тоже изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства.

Все шесть стран также рекомендовали своим гражданам избегать поездок на Украину.

Кулеба назвал решение этих стран об эвакуации дипломатов преждевременным. По мнению украинских властей, для этого нет реальных оснований.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.