В НАТО заявили, что отправят ответы на предложения России по безопасности до конца недели

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. НАТО направит свои ответы на российские проекты соглашений о гарантиях безопасности параллельно с США. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник в эфире телеканала CNN .

"Мы завершаем составление в НАТО предложений, письменного документа, который мы отправим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - сказал генсек НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается идти на компромисс с Россией по вопросу наличия у тех или иных стран права на вступление в альянс. Генсек подчеркнул, что в альянсе считают возможным ведение дискуссий с РФ по вопросам "контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности в проведении военных учений, механизмов снижения рисков и другим темам, касающимся европейской безопасности". "Но мы не готовы идти на компромисс по базовым принципам, включая право любой страны самой определять свой путь и решать, участником каких договоренностей по обеспечению безопасности ей быть", - заявил Столтенберг.

В декабре прошлого года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В проектах этих документов прописаны три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения НАТО. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. В-третьих, необходимость НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год.

Именно от выполнения этих пунктов, как заявили в Москве, зависит дальнейшая судьба диалога по гарантиям безопасности.