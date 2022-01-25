Источник: почти 270 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Почти 270 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили гражданство и паспорта Российской Федерации. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в руководстве ЛНР.

"На сегодняшний день более 269 тыс. жителей Луганской народной республики стали гражданами Российской Федерации, до 270 тыс. не хватает буквально нескольких сотен", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Первые паспорта были выданы 14 июня 2019 года. Выдача документов производится в Ростовской области.