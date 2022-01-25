CNN: Столтенберг заявил, что войска НАТО на Украину направлять не будут

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. Об этом сообщила во вторник корреспондент CNN Наташа Бертран, ссылаясь на интервью Столтенберга Кристиан Аманпур на том же телеканале.

"НАТО не будет размещать боевые силы на Украине", - приводит Бертран в своем Twitter слова Столтенберга, не уточняя контекста.

Ранее Аманпур опубликовала в Twitter два видеофрагмента интервью Столтенберга, где данных слов не было. Полная версия интервью выйдет в эфир в 21:00 мск.

Ранее в НАТО не исключили возможность усиления восточного фланга на фоне обострения вокруг Украины.