СМИ: груз военной помощи США Киеву включал 300 комплексов Javelin

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Груз военной помощи от США Украине, доставленный во вторник, включает 300 противотанковых комплексов Javelin с боеприпасами к ним. Об этом сообщил журнал Newsweek.

В состав груза также вошли вооружения для уничтожения бункеров, добавляет издание, не уточняя подробности.

О том, что Киев получил 300 комплексов Javelin, сообщили также телеканал Fox News и журналист американского портала BuzzFeed Кристофер Миллер в Twitter.

Во вторник на Украину прибыла третья партия летального оружия. Предыдущая поставка американского оружия на Украину общим весом более 80 тонн была 23 января. За день до этого на Украину доставили первую партию груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн.