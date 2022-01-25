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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Псаки заявила, что документы, подобные ответу США на предложения РФ, обычно не публикуют

Пресс-секретарь Белого дома отказалась назвать точную дату передачи Вашингтоном своего ответа Москве

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Документы, подобные письменному ответу США на российские предложения по гарантиям безопасности, являются частью переговорного процесса и обычно не публикуются. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила во вторник на регулярном брифинге.

"Документы, которые являются частью переговоров или обсуждений, <...> обычно не обнародуют. Это часть дипломатического процесса", - сказала она.

Псаки также отказалась назвать точную дату передачи Вашингтоном своего ответа Москве. "У меня нет новой информации о точных сроках", - сказала она, пояснив, что этим вопросом занимается в основном Госдепартамент.

Теги
СШАРоссияПсаки, ДженПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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