Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируемая

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируется властями, и заверил, что руководству государства хватает сил для нейтрализации всех попыток дестабилизации в стране.

"За минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, нарушения режима прекращения огня и войска возле наших границ не исчезли. Но самое главное - у нас ноль раненых и ноль убитых", - сказал он в видеообращении к украинцам, которое во вторник опубликовано на его странице в "Фейсбуке". Зеленский также подчеркнул, что "власти хватает сил, чтобы держать ситуацию под контролем и побеждать все попытки дестабилизации [в стране]".

Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов ряда стран с Украины не означает неминуемую эскалацию. "Посольства стран ЕС и многих других стран оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неминуемую эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры", - сказал он