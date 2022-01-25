Столтенберг: НАТО может дополнительно нарастить военное присутствие на восточном фланге

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. НАТО рассматривает возможность дальнейшего наращивания военного присутствия на восточном фланге. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник в эфире телеканала CNN .

"НАТО не будет размещать боевые силы на Украине. Но нельзя допустить недопониманий относительно нашей готовности, приверженности защищать союзников, особенно на восточном фланге альянса", - указал Столтенберг. Он пояснил, что по этой причине НАТО усилило свое военное присутствие на восточном направлении, а также "рассматривает возможность и дальше наращивать это присутствие".

Столтенберг выступил с утверждением, что НАТО не видит деэскалации со стороны России и РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

"Наращивание сил продолжается. Мы не видим деэскалации со стороны России. Напротив, мы видим обратную ситуацию, сейчас сил [на границе] еще больше", - утверждал он.