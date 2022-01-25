Толстой не получил достаточной поддержки для избрания вице-спикером ПАСЕ

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Госдумы Петр Толстой не набрал достаточного количества голосов для назначения на пост заместителя председателя этого парламентского органа Совета Европы. Об этом было объявлено на заседании зимней сессии ПАСЕ во вторник.

"Согласно полученным данным, 185 участников сессии проголосовали, господин Толстой получил 79 голосов "за", тогда как количество отрицательных голосов составило 106, - заявил председатель заседания. - Это означает, что он не получил достаточной поддержки и не был избран вице-председателем ПАСЕ".

Как уточнили корреспонденту ТАСС в постпредстве РФ при Совете Европы, одно из мест вице-председателя ПАСЕ остается зарезервированным за Россией. После голосования оно останется вакантным, и российская делегация снова сможет заявить своего кандидата на эту должность уже на пленарной сессии ПАСЕ в конце апреля. Кандидатура определяется самой делегацией.

Как написал в своем Telegram-канале один из участников российской делегации Евгений Попов, планируется повторно заявить кандидатуру Петра Толстого. До этого в 2021 году он уже избирался на данный пост сроком на один год.