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Киев требует извинений от президента Хорватии за антиукраинские высказывания

Президент Хорватии Зоран Миланович imago images/SKATA via Reuters Connect
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Президент Хорватии Зоран Миланович
© imago images/SKATA via Reuters Connect

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина требует от президента Хорватии Зорана Милановича публичного опровержения заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского МИД.

"В министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства. Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении.

Теги
УкраинаХорватияМиланович, Зоран
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