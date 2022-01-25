СМИ: Асад амнистировал сирийских граждан, уклоняющихся от воинской повинности

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад издал во вторник указ о всеобщей амнистии для граждан, уклонявшихся от воинской повинности на протяжении последних лет. Как сообщило информационное агентство SANA, указ освобождает дезертиров от уголовного наказания, предусмотренного законом о службе в рядах вооруженных сил арабской республики.

По условиям амнистии, беглецы, находящиеся внутри страны, должны явиться с повинной и добровольно сдаться властям в течение трех месяцев. Тем гражданам, которые выехали за пределы Сирии, предоставляется отсрочка на четыре месяца.

Президент Асад издавал указы об амнистии в 2012, 2015, 2018 и 2021 годах, все они вызвали положительный отклик у населения, а тысячи человек добровольно сдались властям.

Как отмечает газета Al Watan, новый указ об амнистии является "важным шагом на пути к национальному примирению и облегчит процесс возвращения беженцев на родину".