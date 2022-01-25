В ходе столкновений у Рады пострадали 18 полицейских и трое протестующих

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Восемнадцать полицейских и три демонстранта пострадали в результате столкновений, возникших во время акции протеста предпринимателей у здания Верховной рады Украины. Об этом сообщила во вторник полиция Киева.

"18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции в Facebook. Подчеркивается, что распространенная в СМИ информация о том, что один из протестующих погиб, "не соответствует действительности".

Полиция также возбудила два уголовных дела по статьям "хулиганство", "угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов". "Участники, выступавшие против законных требований правоохранителей и совершившие незаконные действия, доставлены в Печерский отдел полиции", - добавили в пресс-службы полиции Киева.