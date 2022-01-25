Гутерриш обсудил с постпредами ситуацию вокруг Украины

ООН, 25 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел ряд встреч с постпредами стран при всемирной организации по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил во вторник на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь провел ряд встреч с постоянными представителями по ситуации [на Украине]", - сказал он. На вопрос, были ли у Гутерриша встречи с послами России и Украины при ООН, Дюжаррик ответил: "С рядом постпредов. Я остановлюсь на этом".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.