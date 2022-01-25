Финский МИД рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок на Украину

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии во вторник обновило информацию для путешествующих на Украину, рекомендовав воздержаться от поездок туда без необходимости.

"Избегайте поездок без необходимости", - говорится в сообщении на сайте МИД. Кроме того, рекомендуется избегать любых поездок в Донецкую и Луганскую области Украины, а также в Крым, возвращение которого в состав РФ Финляндия не признает.

В МИД указали, что "ситуация в Киеве и в других частях страны, за исключением восточной, спокойная, однако она может быстро поменяться".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.