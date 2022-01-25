В кабмине Хорватии прокомментировали слова президента об отзыве войск из НАТО

ЗАГРЕБ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Хорватии не имеет ничего общего с заявлением президента страны Зорана Милановича о возможности отзыва военных республики из НАТО в случае потенциального конфликта России и Украины. Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Я в первую минуту подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник, - отметил Пленкович. - Я не знаю, о каких солдатах он [президент Хорватии Миланович] думает, но я там [на Украине] был дважды, и там наших военных нет. [Хорватский] контингент, находившийся в Польше, вернулся два-три дня назад. Это все недействительные заявления".

Во вторник президент Хорватии заявил, что в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной он как главнокомандующий национальными ВС отзовет всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.