Bloomberg: Байден заявил, что не исключает введение санкций в отношении Путина

Кризис на Украине

В США заявили, что у них "наготове" санкции против России на случай эскалации с Украиной

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отметил, что процесс подготовки санкций включал "десятки звонков" европейским официальным лицам для согласования позиций

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