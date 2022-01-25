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Санкции в отношении России

Bloomberg: Байден заявил, что не исключает введение санкций в отношении Путина

Президент США Джо Байден AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Andrew Harnik

Байден заявил, что не исключает введение санкций в отношении Путина - Блумберг.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джо
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